furti a raffica nei market presi due ragazzi

Due minorenni sono stati fermati dopo aver messo a segno diversi furti in supermercati. Con la collaborazione di altri due giovani, avevano colpito in diverse località, partendo dalla Puglia e arrivando fino alla zona del Maceratese e del Conero. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno identificato i quattro ragazzi coinvolti nelle rapine. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali altri episodi collegati.

Due minorenni, con la complicità di altri due giovani, erano il terrore dei supermercati, dalla Puglia hanno raggiunto anche il Maceratese e la zona del Conero per metterli a ferro e fuoco. Ma i carabinieri di Numana e Montecassiano li hanno arrestati a Barletta, con un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Ancona. L’indagine era partita il 3 febbraio dell’anno scorso, dopo che in una notte erano stati denunciati furti nei supermercati di Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena, Montelupone, Montecassiano, Civitanova, Sirolo e Loreto. Nel complesso, sono 18 i furti di cui sono accusati i due pugliesi, che agivano secondo un modus operandi consolidato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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