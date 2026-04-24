Raffica di furti nei negozi in pochi minuti uno anche nel nuovo Waterfront Mall

Nella giornata di giovedì, la polizia è intervenuta in tre diversi episodi di furto in negozi del centro cittadino. In tutti i casi, i ladri, giovani ragazzi, hanno agito in pochi minuti, portando via merce dai punti vendita. Uno degli episodi si è verificato anche nel nuovo Waterfront Mall, dove i responsabili sono stati identificati. Le forze dell’ordine hanno poi effettuato i relativi interventi per fermare i responsabili.

Nella giornata di giovedì la polizia è intervenuta in tre distinti interventi, ma tutti con le stesse dinamiche e gli stessi protagonisti: la merce rubata da giovani ragazzi nei negozi del centro città. I primi due denunciati sono stati due marocchini di 25 e 29 anni, riconosciuti grazie ai video.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

VIDEO | Inaugurazione Waterfront Mall: negozi aperti, parcheggi, cosa sapereGiorgia Dalle Fratte di Genova Retail spiega cosa si trova attualmente nel nuovo centro commerciale Waterfront Mall, due piani di negozi e servizi...

Raffica di furti nei negozi, tre in manetteAREZZO Un normale pomeriggio di controlli sul territorio si è trasformato in un’operazione conclusa con tre arresti ad Arezzo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Raffica di furti tra Reggio Emilia e Scandiano; Malpensata, raffica di furti notturni: Servono maggiori controlli. Il Comune: L’area è presidiata - Video; Spaccate e raffica di furti nel cuore di Genova: sgominata banda di 5 persone; Raffica di furti in centro. Nel mirino dei ladri tabaccherie e negozi.

Raffica di furti nei negozi . In via Carbonieri razzia di biciLadri scatenati nelle scorse ore. Il negozio Tigotà di via Emilia centro preso di mira due volte. Tentativo di rapina al centro commerciale La Rotonda: disarmato e arrestato. ilrestodelcarlino.it

Raffica di furti nei bar a Latina, i ladri colpiscono e spariscono in 45 secondi: commercianti esasperatiI ladri sono tornati a colpire nel capoluogo pontino, prendendo nuovamente di mira attività commerciali nelle aree periferiche. L’episodio più ... latinapress.it

Raffica di precisazioni dopo la diffusione dei nomi. Il Garante richiama i media al rispetto della privacy - facebook.com facebook

Bari, stretta su spaccio e degrado: raffica di controlli tra stazione e piazze del centro x.com