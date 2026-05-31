I malgari del Monte Grappa protestano contro i controlli e le sanzioni fino a 1500 euro. Contestano le differenze tra animali autorizzati e contati, chiedendo chiarimenti ufficiali. Il sindaco di Romano d’Ezzelino ha richiesto spiegazioni formali sulle modalità di verifica e applicazione delle sanzioni. La disputa riguarda le modalità di gestione delle autorizzazioni e le ispezioni sui pascoli. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle autorità competenti.

? Domande chiave Come spiegano i malgari la differenza tra animali autorizzati e contati?. Perché il sindaco di Romano d’Ezzelino ha chiesto chiarimenti ufficiali?. Quali difficoltà logistiche rendono i controlli così pesanti per i pastori?. Come influiranno queste sanzioni sulla sopravvivenza delle malghe del Grappa?.? In Breve Controlli Carabinieri Forestali tra 30 maggio e primi giorni di giugno su strada Cadorna.. Sanzioni da 300 a 1500 euro per discrepanza tra 10 animali contati e 38 autorizzati.. Sindaco Simone Bontorin chiede chiarimenti su equilibrio tra vigilanza e tutela economica locale.. Difficoltà stagionali includono carenza idrica e aumento costi energetici per i pastori del Grappa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Grappa: malgari contro i controlli, sanzioni fino a 1500 euro

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