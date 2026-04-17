Il disegno di legge 2721, approvato al Senato, prevede sanzioni fino a 100mila euro per i prodotti vegetali che utilizzano pratiche di “milk sounding”. La normativa mira a tutelare i prodotti alimentari italiani e si inserisce in un giro di vite sulle denominazioni e le etichette, già esteso in passato alla carne. La legge rappresenta una risposta alle polemiche sui metodi di pubblicità e labeling nel settore alimentare vegetale.

La polpetta avvelenata per i prodotti vegetali. E il piatto è il disegno di legge 2721, “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani ”, già approvato al Senato. Alla Camera dei deputati ha ottenuto il via libera con 154 voti a favore, uno contrario e 110 astenuti. Obiettivo dichiarato: blindare il Made in Italy attraverso trasparenza, tracciabilità e una severa revisione del Codice Penale con meccanismi di deterrenza contro frodi e agropirateria. Tra le misure, però, c’è anche una stretta sul ‘ milk sounding ’ per cui, così come avvenuto nel caso della carne, l’Italia è andata persino oltre i limiti e le regole imposte da Bruxelles, disegnando un sistema di sanzioni ad hoc.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo la carne, pure il latte. Stretta sul ‘milk sounding’ contro i prodotti vegetali. Sanzioni fino a 100mila euro

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