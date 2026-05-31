Monica Setta debutta in prime time con Storie al Bivio di Sera
Dal 9 giugno, la prima serata di martedì su Rai 2 cambia formato con l’arrivo di “Storie al Bivio di Sera”. La trasmissione, condotta da Monica Setta, proporrà un racconto più intimo e quotidiano, diversamente dai temi crime trattati da Francesca Fagnani in precedenza. La nuova programmazione mira a offrire un approccio differente, concentrandosi su storie personali e vicende di vita.
Dal mondo del crime raccontato da Francesca Fagnani al racconto più intimista e quotidiano di Monica Setta: la prima serata del martedì di Rai 2 cambia volto con l’arrivo di “Storie al Bivio di Sera”, in partenza dal 9 giugno. Il programma porterà il pubblico dentro le vite di protagonisti dello spettacolo, della politica, della musica, dello sport, del giornalismo e della cronaca, con interviste dal taglio personale e confidenziale. Un racconto oltre il daytime. Il format nasce come versione serale del programma già in onda nel daytime, che in origine era dedicato esclusivamente alle donne. Con il nuovo appuntamento in prima serata, invece, la narrazione si amplia e include anche ospiti uomini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
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