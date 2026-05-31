I Mondiali di calcio si svolgeranno in tre paesi, con 48 squadre partecipanti. Sarà l'ultima partecipazione per Ronaldo e Messi, due campioni iconici. La competizione si terrà in più nazioni, segnando un cambiamento rispetto alle edizioni passate, come quella del 2002, quando il torneo si giocò in due paesi. La prima edizione con 32 squadre risale ai Mondiali del 1998, in Francia.

Un Mondiale in due Paesi c'era già stato, al tempo di Corea-Giappone del 2002; il Mondiale allargato è addirittura precedente, arrivò con le 32 squadre di Francia '98. Ma un Mondiale diffuso su tre paesi, ognuno grande quasi come un continente, e con 48 nazionali a contendersi il titolo, ha per sua stessa natura motivi di interesse pari alle dimensioni: extra large. Quella che comincia l’ 11 giugno a Città del Messico con la sfida tra padroni di casa e Sudafrica è la 23esima edizione della manifestazione, un enorme ufo che plana su geopolitica e sport, mai come in questo caso intrecciati. I numeri e le polemiche Sedici stadi, dodici gironi, per la prima volta anche i sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mondiali di calcio in vista: si giocherà in tre Paesi, 48 squadre e tanti campioni. L'ultimo ballo di Ronaldo e Messi

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