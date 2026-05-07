Argentina | allarme hantavirus 41 casi tra Nord e Buenos Aires

In Argentina, si registrano 41 casi di hantavirus tra le regioni del Nord e Buenos Aires. Le autorità stanno monitorando attentamente la diffusione del virus, che si è verificata anche tra i passeggeri di una nave in transito. Le aree settentrionali del paese risultano le più colpite dai nuovi contagi, con un incremento di casi rispetto ai periodi precedenti. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie locali.

? Cosa scoprirai Come si è diffuso il virus tra i passeggeri della nave?. Quali zone del Nord sono più colpite dai nuovi contagi?. Perché i casi registrati superano quelli delle stagioni passate?. Come possono i roditori selvatici trasmettere il virus ai viaggiatori?.? In Breve 41 casi registrati dall'inizio del 2026 tra Nord e Buenos Aires.. Tre decessi avvenuti su una nave da crociera partita da Ushuaia.. Aumento dei contagi rispetto alle precedenti stagioni epidemiologiche 2025-2026.. Autorità raccomandano prudenza verso i roditori selvatici nelle zone colpite.. Il Ministero della Salute in Argentina ha segnalato 41 casi di hantavirus dall’inizio del 2026, evidenziando una stagione epidemiologica 2025-2026 con numeri superiori rispetto ai periodi precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentina: allarme hantavirus, 41 casi tra Nord e Buenos Aires Notizie correlate Hantavirus, Argentina: 41 casi nel 2026. “Diffusione della malattia già oltre la soglia dell'epidemia”Roma, 6 maggio 2026 – Non ci sono solo i due casi accertati di hantavirus e i 5 sospetti tra i passeggeri della MV Hondius, secondo quanto emerge in... Argentina, migliaia di persone festeggiano il Capodanno lunare a Buenos AiresMigliaia di argentini si sono riuniti nella Chinatown di Buenos Aires per festeggiare il Capodanno lunare, che è iniziato ufficialmente il 17... Contenuti utili per approfondire Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, in Argentina 41 contagi da inizio 2026: Sopra soglia di epidemiaIn Argentina, da dove è salpata la nave da crociera alle prese con un sospetto focolaio di Hantavirus, ci sono stati 41 contagi da inizio 2026. virgilio.it Argentina, registrati già 41 casi di hantavirus nel 2026Il governo dell’Argentina, il Paese da cui è salpata la nave da crociera su cui è stato rilevato un focolaio di hantavirus, ha confermato 41 casi della ... gds.it