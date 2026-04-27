Mondiale per Club 2029 rivoluzione FIFA | il nuovo Ranking UEFA e i criteri di accesso Cosa cambia per la competizione

La FIFA ha annunciato nuovi criteri di accesso per il Mondiale per Club del 2029, con l’introduzione di un nuovo ranking UEFA. Questi cambiamenti influenzeranno le modalità di qualificazione delle squadre europee alla competizione, modificando le attuali procedure. La riforma riguarda anche i criteri di selezione e il metodo di calcolo dei parametri necessari per l’accesso alla competizione mondiale. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane e coinvolge diversi aspetti organizzativi.

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