Fernando Alonso è stato visto guidare una Porsche dal valore stimato di circa 3 milioni di euro. La sua collezione privata include diverse hypercar, anche se non sono stati resi pubblici i modelli specifici. La presenza di veicoli di alta gamma nel suo garage rimane oggetto di interesse, ma dettagli precisi sulle altre auto di lusso possedute dall'ex pilota non sono stati divulgati.

? Domande chiave Quanto vale davvero la collezione privata di Fernando Alonso?. Quali altre hypercar leggendarie custodisce nel suo garage segreto?. Come si concilia questo lusso con i suoi risultati in pista?. Perché questa Porsche è considerata un pezzo unico per i collezionisti?.? In Breve Porsche 918 Spyder monta motore V8 da 4,6 litri e 881 cavalli totali.. Modello 2013 con soli 918 esemplari prodotti e valore fino a 3 milioni.. Collezione include McLaren P1, LaFerrari, Pagani Zonda 760 e Aston Martin Valkyrie.. Alonso occupa la 22esima posizione in classifica con zero punti stagionali.. Fernando Alonso sfila tra le strade di Monte Carlo con una rara Porsche 918 Spyder. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco, Fernando Alonso sfreccia con una Porsche da 3 milioni di euro

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Fernando Alonso aparece en Mónaco con un coche único en el mundo

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