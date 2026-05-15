Durante questa stagione di Formula 1, il pilota ha deciso di investire una somma di circa 10 milioni di euro in un acquisto personale. La sua vettura di riferimento, un'Aston Martin, si trova in una situazione di performance inferiore rispetto a un modello concorrente di nuova introduzione sul mercato. La decisione di Fernando Alonso di compiere questo investimento è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità dell'acquisto.

Mentre in pista continua a fare i conti con una stagione complicata in F1 — su un’ Aston Martin anche più lenta della neoarrivata Cadillac — Fernando Alonso si è concesso un acquisto che non è passato inosservato. Il due volte campione del mondo ha infatti arricchito il proprio garage con una delle supercar più rare e costose in circolazione: una Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde dal valore stimato intorno ai 10 milioni di euro. La consegna è avvenuta a Monaco, dove il pilota spagnolo vive da anni, e Alonso ha condiviso il momento sui social. Si tratta di un esemplare estremamente esclusivo, realizzato su misura e caratterizzato da una livrea verde e da soluzioni tecniche di altissimo livello. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fernando Alonso si fa un "regalino" da 10 milioni di euro: eccolo...

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