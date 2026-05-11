Fernando Alonso compra una supercar da 10 milioni | in omaggio riceve il seggiolino per il figlio

Fernando Alonso ha acquistato una Pagani Zonda, una supercar dal valore di 10 milioni di euro. Al momento dell'acquisto, ha ricevuto in omaggio un seggiolino per il figlio. L’auto fa parte della sua collezione di vetture da corsa. La supercar è stata acquistata recentemente e il pilota ha scelto di investire in questo modello esclusivo.

Fernando Alonso ha una collezione d'auto da corsa e si è voluto regalare una Pagani Zonda, che gli è costata 10 milioni di euro. Allo spagnolo è stato fatto un omaggio particolare, è stato montato sulla vettura un seggiolino per il figlio appena nato.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Fernando Alonso diventa papà? Clamoroso: come ha chiamato suo figlio

Leggi anche: Fernando Alonso salta il media day del GP giapponese dopo la nascita del primo figlio.

Argomenti più discussi: Gp Miami - Fernando Alonso: che bordate a Pirelli e Ferrari!; Fernando Alonso avvistato a Montecarlo sull'ennesima hypercar; Alonso lascia tutti a bocca aperta, a Monaco sfoggia la sua nuova supercar; Fernando Alonso punzecchia la Ferrari: Fanno test illimitati con Pirelli sul bagnato, hanno un vantaggio.

Non c’è pace per Fernando #Alonso Ora l’ #AstonMartin ha un nuovo problema #F1 x.com

Fernando Alonso ha ispirato il Mini 4wd Garage. reddit

Fernando Alonso compra una supercar da 10 milioni: in omaggio riceve il seggiolino per il figlioFernando Alonso ha una collezione d'auto da corsa e si è voluto regalare una Pagani Zonda, che gli è costata 10 milioni di euro ... fanpage.it