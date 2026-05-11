Fernando Alonso compra una supercar da 10 milioni | in omaggio riceve il seggiolino per il figlio

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fernando Alonso ha acquistato una Pagani Zonda, una supercar dal valore di 10 milioni di euro. Al momento dell'acquisto, ha ricevuto in omaggio un seggiolino per il figlio. L’auto fa parte della sua collezione di vetture da corsa. La supercar è stata acquistata recentemente e il pilota ha scelto di investire in questo modello esclusivo.

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Fernando Alonso ha una collezione d'auto da corsa e si è voluto regalare una Pagani Zonda, che gli è costata 10 milioni di euro. Allo spagnolo è stato fatto un omaggio particolare, è stato montato sulla vettura un seggiolino per il figlio appena nato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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