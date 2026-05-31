Un minore di 17 anni alla guida di un veicolo ha tentato di evitare un controllo e ha provocato un incidente mortale nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. L’incidente ha causato la morte del ragazzo e il ferimento di altri quattro giovani. La polizia ha riferito che l’automobilista ha tentato di fuggire durante un posto di blocco. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle responsabilità dell’incidente.

Tragedia nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a bordo di una Renault Megane con targa polacca viaggiavano cinque minorenni, tra i 14 e i 17 anni. Alla guida c’era un sedicenne che, alla vista di un posto di blocco lungo la provinciale 80, avrebbe tentato la fuga accelerando. Ne è nato un inseguimento terminato poco dopo: l’auto, affrontando una curva ad alta velocità, è uscita di strada. Per il 17enne seduto sul sedile posteriore non c’è stato nulla da fare. Gli altri giovani sono rimasti feriti. articolo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Minorenne alla guida fugge da un posto di blocco: muore un 17enne, altri quattro feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Opelousas driver flees checkpoint with kids in car; crashes into ditch after chase across 2 parishes

Notizie e thread social correlati

Tragedia nel Foggiano, minorenne alla guida evita posto di blocco e si schianta: muore passeggero 16enneUn incidente nel Foggiano ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni, che era passeggero.

Leggi anche: Fuggono in auto a posto di blocco, muore minorenne

Temi più discussi: Paura a Foggia: 11enne investita da un'auto in corso del Mezzogiorno - FoggiaToday; Fugge con lo scooter per evitare un controllo, ma i carabinieri si presentano in casa sua: denunciato; Alla guida senza patente da 18 anni privo di assicurazione e con l’auto intestata a um morto.

Tragedia nel Foggiano, minorenne alla guida evita posto di blocco e si schianta: muore passeggero 16enneEra alla guida dell’auto, intorno alle 2 di notte. Minorenne con altri quattro ragazzini tra i 14 e i 16 anni. Quando ha visto il posto di blocco, ha accelerato, da lì è nato l’inseguimento. Poi ... ilfattoquotidiano.it

Mascalucia, 16enne alla guida senza patente fugge al posto di controllo: denunciato dai CarabinieriMascalucia, 16enne senza patente fugge all’alt dei Carabinieri: trovato con marijuana in auto, denunciato e sanzionato. lamilano.it