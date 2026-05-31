Cinque adolescenti viaggiavano in auto durante un posto di blocco a Orta Nova. L'auto ha tentato di scappare e si è scontrata, provocando il decesso di un minorenne. L'incidente è avvenuto nella notte e sono intervenuti i soccorsi. Le altre persone a bordo sono state assistite. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente e sulla fuga.

Cinque minorenni su un'auto che fuggono da un posto di blocco, la vettura si schianta, muore un adolescente. Tragedia nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio in provincia di Foggia a Orta Nova. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 2 di notte. L'auto coinvolta è una Renault Megane station wagon con targa polacca e con a bordo cinque minorenni tra i 14 e i 16-17 anni. L'auto, sarebbe uscita di strada dopo aver percorso diversi chilometri all'uscita di Orta Nova per fuggire ad un possibile controllo delle forze dell'ordine. Da quanto finora ricostruito, i ragazzini, alla vista dell'auto dei carabinieri impegnata in un posto di controllo, hanno accelerato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fuggono in auto a posto di blocco, muore minorenne

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FUGGONO DAL POSTO DI BLOCCO, E UCCIDONO UNA DONNA: RILASCIATI PERCHÉ MINORENNI

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