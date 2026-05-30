Un uomo di Sarezzo ha dato fuoco alla lavatrice nel giardino di casa e ha minacciato i carabinieri con una mazza. Non ci sono stati feriti, e l’episodio si è concentrato sugli arredi domestici. La scena si è svolta senza coinvolgimenti di altre persone, e l’uomo ha agito senza colpire nessuno. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Sarezzo, 30 maggio 2026 – Se l’è presa con gli arredi di casa. Forse perché, fortunatamente, non c’era alcun essere umano contro il quale rivolgere la sua furia. Un 49enne di Sarezzo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Gardone Val Trompia con l'accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il rogo. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato visto da alcuni vicini di casa perdere il controllo. Prima se l’è presa con gli arredi di casa e alcune suppellettili, spaccandoli e danneggiandoli. Successivamente è uscito in giardino, dando fuoco alla lavatrice e ad altri oggetti accatastati sul prato. A quel punto i testimoni hanno chiamato il 112, numero unico d’emergenza, segnalando la situazione, ovviamente intollerabile per il vicinato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarezzo, dà fuoco alla lavatrice in giardino e minaccia i carabinieri con una mazza

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