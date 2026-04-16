Durante la trasmissione televisiva, Milly Carlucci ha annunciato un cambio nella composizione della giuria di Ballando con le Stelle, sostituendo Selvaggia Lucarelli con Giuseppe Cruciani. La decisione ha suscitato sorpresa tra gli spettatori e i partecipanti, considerando le tensioni già note tra i due membri. La modifica si è verificata in un momento di trasmissione, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della scelta.

Milly Carlucci vuole Giuseppe Cruciani in giuria a Ballando con le Stelle. Ma lui e Selvaggia Lucarelli non si sopportano. Sarà la fine o la rinascita del programma? Ecco cosa sta per succedere nei corridoi Rai Milly Carlucci è pronta a rimescolare le carte. Dopo anni di fedeltà assoluta alla sua giuria, la conduttrice di Ballando con le Stelle starebbe valutando seriamente l’ingresso di un nuovo volto dietro il bancone più famoso del sabato sera di Rai 1. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico noto per il suo stile diretto, provocatorio e capace di accendere qualsiasi dibattito.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sconvolge la giuria: fuori Selvaggia Lucarelli e dentro lui… il nome che nessuno si aspettava!

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