MILLY CARLUCCI ROMPE IL SILENZIO SU SELVAGGIA LUCARELLI | DENTRO O FUORI?

Milly Carlucci ha commentato la presenza di Selvaggia Lucarelli come nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, senza confermare o smentire eventuali accordi futuri. La conduttrice ha anche parlato delle prossime edizioni di Ballando con le Stelle e Canzonissima, senza fornire dettagli sui ruoli o le decisioni definitive relative a queste trasmissioni. La sua dichiarazione si concentra sulla gestione delle produzioni in corso e sui progetti attualmente in fase di sviluppo.

Milly Carlucci rompe il silenzio su Selvaggia Lucarelli, nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, il futuro di Ballando con le Stelle e di Canzonissima. Intervistata da Il Messaggero, a precisa domanda “Si dice che Selvaggia Lucarelli condurrà la prossima Isola dei Famosi. Vi preoccupa l’idea di poter perdere una voce così centrale nella giuria di Ballando?”, la Carlucci risponde così: In questo momento non stiamo toccando il tema della giuria. Siamo concentrati sul cast, che è il nostro piatto principale. Poi arriverà il momento del contorno, anche se la giuria è un filo di Arianna che guida tutte le puntate, creando una strada da percorrere. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Milly Carlucci ROMPE IL SILENZIO su Selvaggia Lucarelli al GF VIP: le sue parole

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