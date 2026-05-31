Ballando con le stelle è alle porte e Selvaggia Lucarelli non ci sarà, ma Milly Carlucci ancora non si espone su questo argomento Ormai è certo cheSelvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi, si parla di un cachet stellare ed un contratto biennale, cosìMilly Carlucci deve dire addio alla punta di diamante della sua giuria di Ballando con le stelle. AlMessaggeroperò ha cercato di essere democristiana, come fa sempre, rivelando di non star pensando ora a quella parte del programma, ma di essere concentrata sul cast. Sebbene lei stessa abbia detto più volte chela giuria è una parte fondamentale di Ballando con le stelle. Contattata... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milly Carlucci dribbla la domanda su Selvaggia Lucarelli: “Per ora pensiamo al cast”

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