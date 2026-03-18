È andata lì perché… Milly Carlucci interviene su Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip

Milly Carlucci ha commentato la partecipazione di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, definendola una rilettura ambiziosa di un classico della televisione italiana. La conduttrice ha spiegato che l’obiettivo era creare uno spettacolo in grado di parlare al pubblico di oggi senza perdere il richiamo del passato. La sua dichiarazione si inserisce nell’ambito delle interviste sul programma.

Una rilettura ambiziosa di un classico della televisione italiana, pensata per parlare al pubblico di oggi senza rinunciare al fascino del passato. È questa la sfida lanciata da Milly Carlucci, pronta a riportare in vita Canzonissima in una versione completamente rinnovata. Il debutto è fissato per il 21 marzo su Rai 1, e le aspettative sono già altissime. Nel frattempo, lo sguardo resta rivolto anche a Ballando con le stelle e al futuro di Selvaggia Lucarelli, oggi impegnata al Grande Fratello Vip. Carlucci non chiude la porta a un possibile ritorno. Infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sulla giudice del programma. Leggi anche: “Non sapete che fa Raimondo Todaro”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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