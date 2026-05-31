Circa 1.300 persone di Mandello hanno firmato una petizione contro i giovani violenti, in risposta a un episodio avvenuto questa settimana sul lago di Como. Un gruppo di circa cento ragazzi e giovani ha invaso il lido e i giardini pubblici, creando scompiglio. La petizione, nata come protesta, si è diffusa tra i residenti che chiedono maggiore sicurezza e rispetto negli spazi pubblici.

Una petizione anti-maranza in trasferta sul lago di Como. L’hanno già firmata in 1.300 mandellesi, dopo che in settimana un esercito di un centinaio di ragazzini e di giovani ha invaso il lido e i giardini pubblici a lago di Mandello. Hanno bivaccato, mangiato, bevuto, sporcato e disseminato rifiuti ovunque, lasciato liberi i loro cani, e, in alcuni casi, affrontato agenti della Polizia locale, sindaco e assessori intervenuti per monitorare la situazione. Domenica scorsa invece era scoppiata in stazione una rissa tra adolescenti che hanno bloccato la linea ferroviaria. Numerose pure le altre intemperanze, come lo sconfinamento in zone vietate e tuffi proibiti da moli e pontili, piuttosto che scorribande sui vagoni dei treni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milletrecento firme contro i giovani violenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Rieti in crisi: raccolta firme contro degrado e fuga dei giovaniA Rieti, alcuni cittadini hanno avviato una petizione online per segnalare il deterioramento delle aree pubbliche e la diminuzione dei giovani nel...

PresaDiretta stasera su Rai 3: giovani violenti e mafie, i dati che preoccupanoStasera su Rai 3, PresaDiretta si concentra su giovani coinvolti in atti violenti e sulla presenza delle mafie.