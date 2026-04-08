Rieti in crisi | raccolta firme contro degrado e fuga dei giovani

A Rieti, alcuni cittadini hanno avviato una petizione online per segnalare il deterioramento delle aree pubbliche e la diminuzione dei giovani nel centro urbano. La richiesta si rivolge alle autorità comunali affinché intervengano rapidamente per affrontare le problematiche segnalate. La campagna di firme digitali mira a sensibilizzare sullo stato attuale delle strade e delle piazze della città.

Alcuni residenti di Rieti hanno lanciato una raccolta firme digitale per denunciare il declino urbano e richiedere interventi immediati alle autorità locali. La protesta nasce dalla necessità di invertire una tendenza che i firmatari considerano pericolosa per il domani della città. Il malessere dei cittadini si manifesta attraverso l’elenco di criticità quotidiane. Le strade risultano danneggiate, mentre la sicurezza percepita è in calo. Questo scenario si somma a un tessuto commerciale in crisi e a spazi pubblici che appaiono abbandonati. L’insoddisfazione colpisce duramente la gestione dei cantieri pubblici. I promotori della petizione lamentano ritmi di lavoro eccessivamente lenti e una scarsa incisività degli interventi, nonostante l’impiego di fondi che non generano benefici tangibili per la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti in crisi: raccolta firme contro degrado e fuga dei giovani Leggi anche: Raccolta firme contro la tassa etica. “Così sarà fuga di fica”, dicono le pornostar Leggi anche: Stazione, raccolta firme: "Lo spazio ’Open day’ aumenta il degrado" Rieti, nuovi lampioni all'inizio di via Cintia: avviata una raccolta firme per cambiarliRIETI - Difficile immaginare che, dopo i 15 milioni di euro di fondi Pnrr complessivamente spesi per la riqualificazione del solo centro storico, una petizione promossa sulla piattaforma ... ilmessaggero.it Rieti, raccolta differenziata dei rifiuti: da oggi al via il nuovo sistema nel centro storicoRIETI - Scatta da oggi il nuovo piano per la raccolta differenziata nel centro storico di Rieti, elaborato da Comune e Asm: si parte con le prime sei isole ecologiche informatizzate, con ... ilmessaggero.it