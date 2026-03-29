PresaDiretta stasera su Rai 3 | giovani violenti e mafie i dati che preoccupano

Stasera su Rai 3, PresaDiretta si concentra su giovani coinvolti in atti violenti e sulla presenza delle mafie. La trasmissione analizza dati recenti che mostrano un aumento di giovani soli coinvolti in comportamenti violenti e l’espansione di organizzazioni criminali internazionali. Viene inoltre approfondito come le mafie riescono a infiltrarsi in diversi settori e ambienti.

Dai casi di cronaca più gravi alle nuove organizzazioni criminali internazionali: stasera 29 marzo PresaDiretta indaga su giovani sempre più soli e su mafie capaci di infiltrarsi ovunque. Stasera, domenica 29 marzo torna in prima serata su Rai 3 PresaDiretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona. La puntata di questa sera, in onda alle 20:30, si apre con un focus drammaticamente attuale: la violenza giovanile in Italia, per poi svilupparsi in un ampio reportage sulle mafie globali dal titolo Racconto Criminale. PresaDiretta Open: emergenza violenza giovanile in Italia La prima parte della serata, PresaDiretta Open, affronta il tema della crescente violenza tra i giovani, proprio nei giorni in cui ha scosso il Paese il caso dell'insegnante accoltellata da uno studente tredicenne in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - PresaDiretta stasera su Rai 3: giovani violenti e mafie, i dati che preoccupano Articoli correlati PresaDiretta stasera su Rai 3: guerra in Ucraina, pensioni e fuga dei giovaniStasera su Rai 3 "PresaDiretta" indaga tra guerra in Ucraina, tensioni geopolitiche e crisi delle pensioni, con inchieste su giovani in fuga... PresaDiretta stasera su Rai 3: anticipazioni e inchieste del 1 marzoDall'inchiesta sul Ponte tra polemiche e costi miliardari al viaggio nella scienza della longevità: cellule staminali, demenze e nuove tecnologie del... Tutto quello che riguarda PresaDiretta stasera Temi più discussi: PresaDiretta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomenti; PresaDiretta stasera su Rai 3: anticipazioni e inchieste del 22 marzo; PresaDiretta - S2025/26 - Rivoluzione artificiale - 22/03/2026 - in diretta su Rai 3 22/03/2026 alle 21:20; A PresaDiretta, Racconto Criminale. Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 22 marzo 2026, su Rai 3Presa Diretta: anticipazioni della puntata di stasera 22 marzo 2026 su Rai 3 con Riccardo Iacona | inchieste, servizi e approfondimenti ... tpi.it PresaDiretta stasera su Rai 3 racconta la violenza dei ragazziL'ondata di violenza giovanile che scuote l'Italia a PresaDiretta domenica 29 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 3. Poi l'inchiesta Racconto criminale. corrierenazionale.it Cosa guardate in TV stasera Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #domenica #immatataranni5 #film #presadiretta #fuoridalcoro #chivuolesseremilionario #leiene #chetemp x.com PresaDiretta. . Nell’Argentina di Javier Milei l’opera pubblica si è quasi fermata. Il taglio alla spesa per le infrastrutture sfiora l’80%. Ne è un esempio l’autostrada Presidente Perón, a Buenos Aires: iniziata nel 2014, i lavori si sono fermati nel 2023 e oggi il trac - facebook.com facebook