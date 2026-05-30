Il mosaico del Toro nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato restaurato e ora è completamente ripristinato. Il mosaico, che raffigura l’animale considerato simbolo di fortuna, è stato riportato al suo aspetto originale dopo i lavori di restauro. La galleria, punto di grande affluenza turistica, ora mostra il mosaico con tutti i suoi dettagli intatti. Il restauro è stato completato e il mosaico è di nuovo visibile ai visitatori.

Terminato il restauro del Toro della Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Il mosaico che raffigura l’animale, di fatto una delle mete dei turisti in arrivo nel capoluogo lombardo, è tornato con tutti i suoi.attribuiti. Il restyling, infatti, si era reso necessario per ricomporre le tessere consumate da troppi anni di giravolte col tallone a schiacciare l’immagine dei testicoli taurini. Un gesto scaramantico, già in voga nel 1800, con tanto di attesa per il fatidico saltino, che nel tempo ha rovinato la composizione artistica. Da qui, la scelta di intervenire da parte del Comune di Milano. Il post di Granelli. Ad annunciare la fine lavori, durate qualche giorno, è stato l’assessore Marco Granelli (Opere pubbliche) con un post su Facebook: “Come previsto il mosaico del toro è tornato in Galleria Vittorio Emanuele, completamente restaurato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Toro della Galleria Vittorio Emanuele è “guarito”. Completato il restauro del mosaico porta-fortuna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, al via il restauro del toro della Galleria Vittorio Emanuele II: consumato dai turistiIl mosaico del toro rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è stato sottoposto a interventi di restauro a causa dei danni causati dal...

Il mosaico del toro in Galleria a Milano è sempre più consumato dal “rito del tallone”: avviato un nuovo intervento di restauroÈ iniziato un nuovo intervento di restauro sul mosaico del toro in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, che da tempo subisce l’usura del “rito del...

Temi più discussi: Milano, consumato dai turisti il Toro della Galleria: è in restauro; L'instagrammabilissimo Toro della Galleria sotto restauro: troppi talloni lo consumano; A Milano inizia il restauro del toro della Galleria Vittorio Emanuele II, consumato dai turisti; Perché si gira sui testicoli del toro di Milano? Storia e origini del rito.

A Milano inizia il restauro del toro della Galleria Vittorio Emanuele II x.com

Cultura della droga e la rappresentazione degli stati indotti da droghe nei film non in lingua inglese reddit

Il Toro della Galleria di Milano finisce sotto i ferri: storia, fortuna e curiosità del mosaico più calpestato della cittàAvviato il restauro del celebre stemma nell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II. Il rito scaramantico di calpestarne gli attributi con il tallone inizia già nell'Ottocento. Il Toro continua a ... affaritaliani.it

L'instagrammabilissimo Toro della Galleria sotto restauro: troppi talloni lo consumanoIl mosaico del toro in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano torna sotto restauro: le tessere consumate dal rito della giravolta saranno ripristinate fino a sabato ... milanotoday.it