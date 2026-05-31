Sabato 30 maggio, il parco acquatico di Concorezzo ha riaperto le aree Tiki Bay e Blue Paradise, che riproducono un’atmosfera caraibica con spiaggia bianca e acque turchesi. La stagione all’aperto è stata inaugurata con queste zone, che richiamano i Caraibi, a pochi chilometri da Milano.

Spiaggia caraibica e acque turchesi, come nel miglior Caribe, a due passi da Milano. Già, perché ieri, sabato 30 maggio, Acquaworld, il parco acquatico di Concorezzo, ha inaugurato la stagione all'aperto, riaprendo le aree Tiki Bay e Blue Paradise, quelle che, appunto, richiamano i Caraibi. Un'atmosfera tropicale fatta di sabbia bianca, ombrelloni in stile esotico, cabanas e letti balinesi. Tra le attrazioni più attese tornano gli scivoli della Maki Maki Tower e di Kaora, che si affiancano alla grande laguna Blue Paradise, una piscina di 800 metri quadrati pensata per il relax e il divertimento. Non mancano inoltre le zone dedicate ai più piccoli, come Spray Park e Mini Summer. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, spiaggia bianca e acqua caraibica a due passi dalla città: ecco dove

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