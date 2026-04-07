Acqua lavori urgenti alla centrale | stop temporaneo flusso e possibili disagi in città ecco quando e dove

Un intervento urgente sulla rete idrica della città provocherà interruzioni temporanee nell’erogazione dell’acqua nelle prossime giornate. La manutenzione è programmata in alcune zone e potrebbe causare disagi ai residenti e alle attività commerciali. La situazione sarà monitorata da parte delle autorità competenti, che hanno comunicato le date e le aree interessate dall’intervento.

Un intervento urgente sulla rete idrica cittadina comporterà possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Messina nei prossimi giorni. A comunicarlo è Amam, che ha programmato lavori straordinari dopo un guasto registrato nei giorni scorsi. Il problema nasce dall’arresto improvviso di una pompa di spinta avvenuto nella notte del 1° aprile presso l’impianto di Torrerossa. I successivi controlli tecnici hanno evidenziato la necessità di anticipare un intervento di manutenzione già previsto nel piano operativo, con l’obiettivo di garantire la piena efficienza del sistema di adduzione idrica ed evitare criticità future. Per consentire le operazioni, sarà necessario fermare temporaneamente il sistema. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Stop all’acqua per lavori urgenti: alla riapertura possibile acqua torbida Stop all'acqua in tre frazioni per lavori urgenti sulla rete idricaLa sospensione si rende necessaria per consentire la sostituzione di un tratto di rete idrica in via Giardini Reali, presso l’impianto di... Temi più discussi: Perdite d’acqua e interventi urgenti a Reggio Emilia: la mappa dei lavori; Interventi sulle condotte, 6 paesi senza acqua. Autobotte a Morrone; Terminati i lavori urgenti su reti idriche in via Cisalpina e via Terrachini; Nuovi lavori sulla condotta, e Latina resta ancora senza acqua. Lavori urgenti sulla condotta del Molisano Sinistro: sospeso il flusso idrico in cinque ComuniCAMPOBASSO - Mattinata di disagi per gli utenti di Trivento, Roccavivara, Civitacampomarano, San Felice del Molise e Palata, dove dalle prime ... molisenetwork.net Palata, stop all’acqua per lavori urgentiPALATA - Giornata di disagi per gli utenti del Comune di Palata, dove nella mattinata del 31 marzo l’Azienda Molise Acque ha comunicato ... molisenetwork.net Trapani, dopo i Misteri cresce la pressione sul caso acqua #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook