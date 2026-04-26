Paura in spiaggia a Terracina in acqua spunta uno squalo | la traversata a due passi dalla riva – Il video

Domenica 26 aprile, sulla spiaggia di Terracina, alcuni bagnanti hanno visto in acqua un animalo che sembrava uno squalo a pochi metri dalla riva. La scena è stata ripresa in un video che mostra la presenza di un organismo di grandi dimensioni vicino alla battigia, creando momenti di apprensione tra i presenti. Nessun intervento ufficiale è stato comunicato al momento.

Attimi di paura nella giornata di domenica 26 aprile sulla spiaggia di Terracina. A una manciata di metri dal bagnasciuga diversi bagnanti hanno scorso il profilo di quello che appariva a tutti gli effetto uno squalo. L’animale, come si vede in un video condiviso sulla pagina “Sei di Terracina se”, nuotava sotto il pelo dell’acqua a due passi dalla riva, ma ha proseguito la sua traversata senza incrociare alcun bagnante. «È uno squalo!», si sente dire in un altro filmato condiviso da un’utente. Attimi di sorpresa, disorientamento, per qualcuno paura. In realtà l’animale cercava più verosimilmente pesci o gamberetti, e dopo il passaggio a Terracina si è diretto verso San Felice Circeo.🔗 Leggi su Open.online

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