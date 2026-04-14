Niente smartphone per cinque anni a Bologna genitori e maestri fanno muro | zero cellulari spazio alla disintossicazione digitale in classe
A Bologna, i genitori e gli insegnanti hanno deciso di proibire l'uso di smartphone e dispositivi collegati nelle scuole primarie Fortuzzi e Carducci per i prossimi cinque anni. L'obiettivo è creare un ambiente senza notifiche, vibrazioni o schermi, in cui i bambini possano concentrarsi sulle attività scolastiche senza distrazioni digitali. La scelta si basa su un accordo tra le parti per promuovere una fase di disintossicazione digitale.
Niente smartphone, niente smartwatch, niente notifiche che vibrano negli zaini. Per i bambini delle scuole primarie Fortuzzi e Carducci di Bologna, i prossimi cinque anni saranno un'esperimento di "disintossicazione digitale" concordata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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