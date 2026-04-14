Niente smartphone per cinque anni a Bologna genitori e maestri fanno muro | zero cellulari spazio alla disintossicazione digitale in classe

A Bologna, i genitori e gli insegnanti hanno deciso di proibire l'uso di smartphone e dispositivi collegati nelle scuole primarie Fortuzzi e Carducci per i prossimi cinque anni. L'obiettivo è creare un ambiente senza notifiche, vibrazioni o schermi, in cui i bambini possano concentrarsi sulle attività scolastiche senza distrazioni digitali. La scelta si basa su un accordo tra le parti per promuovere una fase di disintossicazione digitale.