Un manager è stato trovato morto in un campo da golf vicino a Milano. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La scena del crimine è stata sequestrata e i rilievi sono in corso. Si attendono eventuali analisi autoptiche per determinare le ragioni della morte. La vittima era nota nel settore e aveva recentemente mostrato interesse per la campagna.

La campagna è il sogno di tanti milanesi stufi dell’inquinamento, dei ritmi frenetici e del caro vita. E così mentre gli stranieri fanno a gara pur di avere una casa in centro, le agenzie immobiliari non riescono a fronteggiare la domanda perché supera l’offerta di abitazioni disponibili, i residenti, per migliorare la qualità della vita, la propria vita, cercano casa in luoghi agresti e romantici come la Lomellina, l’Oltrepò Pavese o il varesotto. Una vita fuori dalla metropoli, a contatto con la natura e con ritmi di vita più lenti, in un territorio incontaminato che può offrire, a pochi chilometri da Milano, camminate nel verde, gite in mountain bike e a cavallo e soprattutto ritmi sostenibili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, manager in fuga: tutti nel paradiso dei golfisti

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