Le pagelle dei manager che guidano gli ospedali di Milano con bonus da 31mila euro | i migliori e i peggiori

La Regione ha comunicato ai direttori generali degli ospedali di Milano le valutazioni sulle loro performance relative all’anno 2025. Tra i manager ci sono differenze evidenti: alcuni hanno ottenuto risultati soddisfacenti, altri meno. Sono stati assegnati bonus fino a 31 mila euro, in base ai punteggi raccolti. La comunicazione riguarda le pagelle annuali, che indicano chi ha ottenuto giudizi positivi e chi, invece, ha avuto performance inferiori alle aspettative.

C’è chi sale e chi scende. Da poco la Regione ha comunicato ai direttori generali degli ospedali la valutazione annuale sulle performance raggiunte nel 2025. Si tratta di una “pagella” che consente alla direzione Welfare del Pirellone di verificare e giudicare il modo in cui sono state guidate le.🔗 Leggi su Milanotoday.it Dove curarsi a Milano: le 'pagelle' degli ospedali, patologia per patologia. Quali sono i migliori (e i peggiori)I dati clinici descrivono il Gaetano Pini come una struttura monospecialistica capace di coniugare ampi volumi e standard elevati. Le pagelle di Napoli-Milan: i migliori e i peggiori della partitaIl Napoli supera 1-0 il Milan al Maradona e si prende il secondo posto in classifica. Argomenti più discussi: Milano, i voti ai manager della sanità: chi sale e chi scende nelle pagelle della Regione che valgono in busta paga fino a 31 mila euro; Le pagelle dei manager della sanità in Lombardia: la rimonta del Niguarda in testa con Ats Milano (ma Brescia batte tutti); Sanità lombarda, ecco le pagelle dei manager: primo il direttore dell'Ats Brescia, ma vola il Niguarda; Le pagelle della sanità: guida Claudio Sileo di Ats Brescia. Tra gli ospedali, Niguarda al top. +23% in tre anni, le strade come fonte preziosa per gli enti locali. Milano in cima ai comuni col maggiore incasso, ben 178,6 milioni di euro nel ’25, seguono Roma 132,8 e Firenze con 73,3 - facebook.com facebook Sulle automobili parcheggiate nelle strade di Milano e di Roma si è depositata un'abbondante quantità di polvere color ocra. In molte città della penisola è arrivata una nuova ondata di sabbia proveniente dal Sahara. x.com