Le pagelle dei manager della sanità in Lombardia | la rimonta del Niguarda in testa con Ats Milano ma Brescia batte tutti

È già tempo di valutazioni per i dirigenti delle aziende sanitarie pubbliche in Lombardia, con alcune variazioni nelle posizioni rispetto alle precedenti classifiche. La struttura dell’ospedale Niguarda si conferma in testa, sostenuta dall’Ats Milano, mentre l’ospedale di Brescia registra una performance migliore rispetto agli altri. Le classifiche sono state elaborate sulla base di vari indicatori di gestione e risultati raggiunti.

Milano – È già tempo di pagelle per i manager delle aziende sanitarie pubbliche lombarde; almeno per i trentacinque che dirigono le otto Agenzie di tutela della salute o Ats, le 26 Aziende socio-sanitarie territoriali o Asst e l’Agenzia regionale emergenza-urgenza (Areu), dato che quelle dei direttori generali dei cinque Irccs pubblici (Istituto nazionale dei tumori, Besta e Policlinico di Milano, San Matteo di Pavia e San Gerardo di Monza) devono essere condivise con i rettori delle rispettive università. Quella che vedete ricostruita, relativa ai risultati del 2025, non è una classifica ufficiale, perché da un paio d’anni le singole... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le pagelle dei manager della sanità in Lombardia: la rimonta del Niguarda in testa con Ats Milano (ma Brescia batte tutti) Leggi anche: Fiorentina batte il Rakow (2-1) in rimonta, con un rigore di Gudmundsson nel recupero. Ma ora testa a Cremona. Pagelle Germani Brescia - Olimpia Milano: le pagelle dei biancoblù dopo la sfidaPrestazioni dei principali giocatori della Germani nella semifinale di Coppa Italia contro l’Olimpia Milano. Temi più discussi: Le pagelle dei manager della sanità in Lombardia: la rimonta del Niguarda in testa con Ats Milano (ma Brescia batte tutti); Manager sanitari, è tempo di pagelle: Cecconami seconda, Frignani penultimo; Pagelle sanità, al dg del Papa Giovanni il punteggio più alto; La sanità camuna promossa da Regione Lombardia. Le pagelle dei manager della sanità in Lombardia: la rimonta del Niguarda in testa con Ats Milano (ma Brescia batte tutti)Le valutazioni dei direttori generali delle 8 Ats, delle 26 Asst e dell’Areu nel 2025. La forchetta si stringe: primo Claudio Sileo con 93, ultima Martesana a 79. A Varese il cambio fa guadagnare 15 p ... ilgiorno.it Manager sanitari, è tempo di pagelle: Cecconami seconda, Frignani penultimoLa dg di Ats Pavia sempre al top (ma perde il primato). Ancora male Asst: punteggio tra i più bassi in Regione ... laprovinciapavese.gelocal.it ATS Città Metropolitana di Milano (@atsmilano) / Posts / X x.com Sabato 28 marzo lo Stadio San Siro torna a trasformarsi in un grande hub della salute. L’evento, organizzato da ATS Milano in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, si te - facebook.com facebook