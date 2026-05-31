Milano | Jacinto e Valsecchi creano arte tra luce e memoria

A Milano, gli artisti Jacinto e Valsecchi lavorano a un progetto che utilizza la luce urbana per creare un film decomposto. Il progetto di Valsecchi si concentra sul microcosmo di un giardino vicino, rivelando aspetti nascosti di questo spazio attraverso l’uso della luce. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di realizzazione o sui risultati attesi del progetto.

? Punti chiave Come trasformeranno la luce urbana di Milano in un film decomposto?. Cosa rivelerà il progetto di Valsecchi sul microcosmo del giardino adiacente?. Perché la residenza artistica è fondamentale per il tessuto culturale milanese?. Quali nuovi scenari aprirà questa sperimentazione audiovisiva d'avanguardia in città?.? In Breve Residenza artistica dal 5 al 9 giugno 2026 presso l'atelier Nagasawa in Corso Garibaldi.. Davide M. Valsecchi esplorerà la diapausa biologica nel giardino dedicato a Pippa Bacca.. Rafa Jacinto analizzerà la luce urbana attraverso il progetto fotografico Gibigianna.. Giulia Restifo coordina la sinergia tra Casa degli Artisti e Milano Film Fest. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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