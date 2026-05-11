Lanciano gli studenti creano la pace | mostra tra arte e attivismo

A Lanciano si è inaugurata una mostra che mette in luce il rapporto tra arte, moda e diritti umani attraverso il lavoro di studenti locali. L’esposizione presenta creazioni realizzate con tessuti e materiali che richiamano temi di pace e attivismo. Durante l’evento, sono stati annunciati collegamenti tra gli studenti di Lanciano e attivisti che operano a New York, con l’obiettivo di promuovere iniziative condivise in difesa dei diritti umani.

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