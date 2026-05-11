Lanciano gli studenti creano la pace | mostra tra arte e attivismo
A Lanciano si è inaugurata una mostra che mette in luce il rapporto tra arte, moda e diritti umani attraverso il lavoro di studenti locali. L’esposizione presenta creazioni realizzate con tessuti e materiali che richiamano temi di pace e attivismo. Durante l’evento, sono stati annunciati collegamenti tra gli studenti di Lanciano e attivisti che operano a New York, con l’obiettivo di promuovere iniziative condivise in difesa dei diritti umani.
? Domande chiave Come possono i tessuti e la moda influenzare i diritti umani?. Chi sono gli attivisti che collegheranno Lanciano a New York?. Cosa hanno creato gli studenti per riparare il tessuto sociale?. Perché la classe 3^C ha vinto le Olimpiadi digitali in inglese?.? In Breve Evento martedì 12 maggio dalle 9:30 presso l'istituto Umberto I di Lanciano.. Partecipano Luigia Spadano e la stilista Giada Torri-Lubomirski da New York.. Classe 3^C del liceo De Titta-Fermi premiata nelle Olimpiadi digitali in inglese.. Coinvolti licei Palizzi, Galilei e De Titta-Fermi nel progetto di ricerca-azione.. Martedì 12 maggio, dalle ore 9.30 alle 13, l’aula magna dell’istituto comprensivo Umberto I di Lanciano ospiterà la conclusione del progetto La pace tra memoria e futuro, un percorso che ha protagonisti gli studenti del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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