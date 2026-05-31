Dopo il restauro, il mosaico del Toro nella Galleria di Milano ha suscitato polemiche sui social. Gli utenti hanno segnalato che sono scomparsi i dettagli dei testicoli, elementi caratteristici della scultura. La questione ha diviso la città, con alcuni che criticano la mancanza di fedeltà all’opera originale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai lavori di restauro o alle modifiche apportate.

Il celebre mosaico del Toro di Milano simbolo della fortuna al centro delle critiche: “Sono spariti i testicoli”. Il Comune replica: “Abbiamo ripristinato i materiali originali” Unrestauroche avrebbe dovuto restituire splendore a uno dei simboli più amati della cittàsi è trasformato in un caso social.Al centro della discussione c’è il celebre toro della Galleria Vittorio Emanuele II, protagonista del tradizionale rito scaramantico che ogni anno attira migliaia di turisti. Dopo la conclusione dei lavori di manutenzione, numerosi cittadini hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato: i testicoli dell’animale, elemento fondamentale della tradizione popolare, appaiono oggi molto meno evidenti rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, il toro della Galleria divide la città: dopo il restauro scoppia la polemica sui social

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Milano, dopo il restauro sono scomparsi i testicoli del toro in Galleria: l’ironia socialA Milano, durante il restauro del mosaico del toro nella Galleria Vittorio Emanuele II, sono scomparsi i testicoli dell’immagine.

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