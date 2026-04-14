Milano piazza Duomo scende in piazza | Salvini e i leader europei

Sabato 18 aprile, piazza Duomo a Milano si riempirà di persone in occasione di una manifestazione politica organizzata dal gruppo Patriots. Alla protesta prenderanno parte anche alcuni leader europei e il ministro dell’interno. La mobilitazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà diversi cittadini e rappresentanti politici. L’evento è stato annunciato tramite comunicati ufficiali e prevede un corteo che partirà dalla piazza centrale.

Il prossimo sabato 18 aprile, la piazza Duomo di Milano diventerà il palcoscenico di una mobilitazione politica coordinata dal gruppo Patriots.eu, che vedrà la partecipazione attiva della Lega. Il raduno, previsto per le ore 15:00, inizierà con un corteo che partirà da porta Venezia per culminare nel cuore della metropoli lombarda, segnando un momento di forte espressione per la base del partito di Salvini. La mobilitazione varesina e la richiesta di un’Europa territoriale. Dalla provincia di Varese si prevede un afflusso rilevante verso la capitale economica, con la presenza stimata di quasi 400 sostenitori, secondo quanto comunicato da Cassani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, piazza Duomo scende in piazza: Salvini e i leader europei ’Ritratti in Piazza’ raddoppia: studenti anche in piazza del Duomo’Ritratti in Piazza’ raddoppia: accanto alla tradizionale cornice di Piazza del Campo, quest’anno il progetto di ritrattistica dal vivo realizzato... Milano Cortina, la fiamma in Piazza Duomo: acceso il braciereL’arrivo della fiamma olimpica a Milano si è concluso con l’accensione del braciere in Piazza Duomo. Temi più discussi: Scontro sul Remigration Summit. Buscemi: manifestazione da vietare; La Marcianise che vogliamo, Polity Design scende in campo con sette testimoni (e sette idee) per la città; LEGA * CAMERA: MILANO, TOCCALINI (LEGA): RICHIESTA PRESIDENTE BUSCEMI INACCETTABILE, MANIFESTAZIONI LEGA NON SONO QUELLE DEI CENTRI SOCIALI; Scontro sul Remigration Summit Buscemi | manifestazione da vietare. La Lega si organizza per essere a Milano sabato, Cassani: Saremo quasi 400 da Varese in piazza DuomoIl raduno, organizzato dal gruppo Patriots.eu al quale aderisce il partito di Matteo Salvini, si terrà in piazza Duomo con partenza in corteo da porta Venezia ... varesenews.it Caos nel centrodestra a Milano. Lega e Forza Italia divise sul raduno della destra sovranistaManca ancora una settimana, ma il Remigration summit 2026 – in programma sabato 18 aprile in piazza Duomo a Milano – è già diventato un ... ilmessaggero.it Busy week: Sat: Bergamo Sun: Milano Mon: Zürich Tues: Madrid Wed: Thurs: Fri: x.com REWIND MEGARALLY MILANO-CONEGLIANO GAME-2 2022 "Waiting For" Final Playoff Game-1 Conegliano - Milano, Saturday 11th of April, watch che best rallies of Game-1 in Playoff 2022 Which was your favourite player in that Finals Game-2 Playo - facebook.com facebook