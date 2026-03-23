Donna accoltellata in strada a Milano dopo una lite fermato un 49enne | la pista della droga e prostituzione
Un 49enne con precedenti di polizia è stato fermato in zona Inganni a Milano, dopo l'aggressione e l'accoltellamento di una donna di 31 anni avvenuti ieri in via Livraghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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