Donna accoltellata in strada a Milano dopo una lite per un debito di droga | c'è un sospettato

Una 31enne è stata accoltellata in via Livraghi, alla periferia est di Milano, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, il movente alla base dell'aggressione sarebbe legato a un debito di droga: c'è un sospettato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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