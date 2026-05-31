milano deturpato il gigantesco murale niguarda antifascista in viale majorana

Notizia in breve

Un murale di grandi dimensioni, raffigurante il testo “Niguarda antifascista”, è stato danneggiato in viale Majorana a Milano. Il murale, che si trova nel quartiere, rappresenta un simbolo locale e ha subito un atto di vandalismo. La polizia sta indagando sul caso e ha già recuperato alcune prove sul luogo dell’episodio. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.