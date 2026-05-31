Milano deturpato il gigantesco murale Niguarda antifascista in viale Majorana
Un murale di grandi dimensioni, raffigurante il testo “Niguarda antifascista”, è stato danneggiato in viale Majorana a Milano. Il murale, che si trova nel quartiere, rappresenta un simbolo locale e ha subito un atto di vandalismo. La polizia sta indagando sul caso e ha già recuperato alcune prove sul luogo dell’episodio. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.
Un murale diventato negli anni simbolo di un quartiere, al di là del chiaro messaggio politico che incarna. Campeggia sul vialone di fronte all’ospedale Niguarda e dà il “benvenuto” a chi arriva nel rione popolare della periferia Nord di Milano. Recita “Niguarda antifascista” la lunghissima scritta sulla parete di viale Majorana: fondo colorato di rosso, giallo e nero con lo skyline stilizzato del capoluogo. Lettere cubitali bianche che, da qualche ora, sono state scarabocchiate al loro interno con della vernice spray a deturparne il disegno e sminuirne il significato. C’è pure una sorta di firma. Non è il primo raid subìto da un murale tanto suggestivo quanto, evidentemente, divisivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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