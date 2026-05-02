Queer Wall sdegno in città per il murale dell' orgoglio Lgbtqia+ deturpato Il sindaco | Sgomento si vuole cancellare il valore di alcuni diritti

Nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, il murale Queer Wall, simbolo dell’orgoglio LGBT+ in un parco cittadino, è stato coperto da vernice bianca. La mattina successiva, il sindaco ha espresso sconcerto per l’episodio, affermando che si cerca di cancellare il valore di alcuni diritti. Le autorità intendono intervenire al più presto per ripristinare l’opera e ripristinare la sua visibilità.

Sgomento ma anche ferma intenzione di ripristinare l'opera nella sua interezza e al più presto. Lo ha detto il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, nel suo intervento davanti al murale Queer Wall al parco dell'Odeon, completamente velato da vernice bianca nella notte tra il 30 aprile e il primo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Queer Wall, deturpato il murale dell'orgoglio Lgbtqia+ al parco Odeon Pride di Sanremo: il legame tra diritti LGBTQIA+ e giustizia globaleL’organizzazione Sumud Ponente Ligure ha annunciato la propria partecipazione al Gay Pride di Sanremo, portando nel cuore della manifestazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Imbrattato il murale Queer Wall al Parco dell’OdeonSgomento. E’ la parola più usata dal sindaco Luca Salvetti questa mattina nel suo intervento davanti al murale Queer Wall al parco dell’Odeon, ... gonews.it Queer Wall, deturpato il murale dell'orgoglio Lgbtqia+ al parco OdeonVandali. Che senza il timore di cadere in errore definiremmo omolesbobitransfobici. Magari non gli stessi che, già tre anni fa, a pochi giorni dall'inaugurazione, rovinarono il muro - anzi il murale - ... livornotoday.it