Queer Wall deturpato il murale dell' orgoglio Lgbtqia+ al parco Odeon

Nel parco Odeon, il murale dedicato all'orgoglio LGBTQIA+ è stato danneggiato da vandali. Questi individui hanno nuovamente imbrattato l’opera, già colpita tre anni fa con scritte offensive come “Fuck Lgbt” e “Pervert”. Le azioni sono state compiute senza timore di essere identificati, e si ritiene che gli autori siano gli stessi di allora, anche se non sono stati ancora individuati.

Vandali. Che senza il timore di cadere in errore definiremmo omolesbobitransfobici. Magari non gli stessi che, già tre anni fa, a pochi giorni dall'inaugurazione, rovinarono il muro - anzi il murale - con scritte ignobili quali “Fuck Lgbt” e “Pervert”. Di certo, persone con gli stessi vili.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Sanremo Pride 2026: orgoglio LGBTQIA+ ritorna con eventi e storiaSanremo si prepara a un aprile ricco di eventi, tra musica e diritti, tradizione e innovazione. Un murale al parco Maugeri e barche intitolate alle vittime: così Bari celebra l'antimafiaDal teatro all’arte urbana, passando per musica, scrittura e momenti di memoria condivisa.