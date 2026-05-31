A Milano Certosa, il fratello della vittima ha riferito che l'aggressione è stata compiuta da una gang di circa trenta persone. La polizia sta indagando su come un piccolo gruppo sia riuscito a crescere fino a coinvolgere così tanti assalitori. La gang è nota per usare il marchio LK, ma ancora non sono stati resi noti i nomi dei membri. Le autorità stanno analizzando i video e i testimoni per identificare i partecipanti.

? Punti chiave Come ha fatto un piccolo gruppo a trasformarsi in trenta assalitori?. Chi sono i membri della gang che usa il marchio LK?. Perché i ragazzi hanno attaccato senza un motivo apparente?. Come possono le autorità controllare queste fazioni nei nodi ferroviari?.? In Breve Aggressori circa trenta con coltelli, sassi e bottiglie tra i binari di Milano Certosa.. Gruppo di sei o sette ragazzi con scritta LK ha innescato la rissa.. Venti persone si sono lanciate sulla vittima tra il 26 e 27 maggio.. Il movente ipotizzato riguarda un errore di identificazione o dominio territoriale della gang.. L’aggressione alla stazione di Milano Certosa: il racconto del fratello di Gianluca Ibarra Silvera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Certosa, il fratello della vittima: ‘Era una gang di trenta

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Stazione Certosa, accerchiato da dieci sulla banchina: ragazzo di 22 anni ucciso

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