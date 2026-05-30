Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, è stato ucciso alla stazione Milano Certosa. La madre del giovane ha dichiarato che non era membro di nessuna gang. L’omicidio è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’aggressione e sull’identità degli autori. Nessuna conferma sul movente o eventuali coinvolgimenti di altre persone. La vittima è deceduta dopo essere stata ferita gravemente.

Jenny Silvera, la madre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Milano Certosa, spiega che il figlio “non era membro di nessuna gang“. Intanto prende piede l’ipotesi dello scambio di persona e cioè di una vendetta attuata nei confronti del ragazzo sbagliato. Parla la madre di Gianluca Ibarra Silvera La madre di Gianluca Ibarra Silvera teme per l'altro figlio Ipotesi scambio di persona Le indagini sull'aggressione Parla la madre di Gianluca Ibarra Silvera Intervistata dal Corriere della Sera, Jenny Silvera ha parlato del figlio come di un “ragazzo dolce, solare, affettuoso, e molto attaccato alla famiglia”. Ma soprattutto, la madre del 22enne ucciso alla stazione Milano Certosa, ha voluto chiarire che il figlio “non apparteneva a nessuna gang“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gianluca Ibarra Silvera ucciso a Milano Certosa "non era membro di nessuna gang", parla la mamma del 22enne

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Temi più discussi: Milano, Gianluca Ibarra Silvera ucciso dalla gang in stazione: la pista dello scambio di persona. Il fratello: Li avevamo incrociati e dicevano: siamo i re; Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: Ho riconosciuto il capo della MS13; Sulle tracce della gang di latinos che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa; Si indaga su possibili legami con le gang per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano.

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