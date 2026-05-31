Milano | 150mila turisti per il ponte ma i negozi di quartiere calano

Notizia in breve

Durante il ponte, Milano ha registrato circa 150.000 turisti, principalmente nel centro città. Tuttavia, i negozi situati nelle zone periferiche hanno registrato un calo nelle vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I flussi internazionali sono concentrati soprattutto nelle aree più centrali, lasciando le attività di quartiere con pochi clienti. La crescita del turismo nel centro non si è tradotta in benefici evidenti per i negozi di quartiere.