Milano | 150mila turisti per il ponte ma i negozi di quartiere calano
Durante il ponte, Milano ha registrato circa 150.000 turisti, principalmente nel centro città. Tuttavia, i negozi situati nelle zone periferiche hanno registrato un calo nelle vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I flussi internazionali sono concentrati soprattutto nelle aree più centrali, lasciando le attività di quartiere con pochi clienti. La crescita del turismo nel centro non si è tradotta in benefici evidenti per i negozi di quartiere.
? Punti chiave Come faranno i negozi di quartiere a sopravvivere all'impennata turistica?. Perché i flussi internazionali non aiutano le attività fuori dal centro?. Quali sono le cause reali del calo dei piccoli commercianti milanesi?. Dove finiranno i residenti se i servizi di prossimità spariranno?.? In Breve Flussi turistici giugno prevedono 764mila visitatori con prevalenza 60% stranieri.. Commercio milanese cala del 3,3% con 1586 attività chiuse a febbraio.. Nomisma rileva perdita di 755 negozi di vicinato nell'area metropolitana decennio.. Canoni d'affitto milanesi cresciuti del 16% nell'ultimo decennio.. Milano si prepara ad accogliere 150mila visitatori per il ponte del 2 giugno mentre i negozi di quartiere faticano a restare aperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review
Notizie e thread social correlati
Milano, la carica dei 150mila turisti in arrivo per il ponte del 2 giugnoSono circa 150 mila i turisti attesi a Milano durante il ponte del 2 giugno, con il 60% proveniente da altri paesi.
Leggi anche: Turismo, flussi record: in 150mila per il ponte. Ma non si ferma la crisi dei negozi di vicinato
Temi più discussi: Milano si riempie di turisti per il ponte del 2 giugno: attesi in 150mila, boom di presenze dall'estero; Milano, la carica dei 150mila turisti in arrivo per il ponte del 2 giugno; Ponte del 2 giugno, a Milano attesi 150mila turisti; Turismo, flussi record: in 150mila per il ponte. Ma non si ferma la crisi dei negozi di vicinato.
Per il ponte del 2 giugno a Milano sono attesi 150mila turisti, di cui il 60% stranieri. Lo dicono i dati del Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza. Stati Uniti e Paesi europei compensano i mancati arrivi da altre aree geografiche per il difficile c facebook
Turismo, flussi record: in 150mila per il ponte. Ma non si ferma la crisi dei negozi di vicinatoIn 10 anni perse 755 attività di prossimità, canoni d’affitto aumentati del 16%. Barbieri (Confcommercio): insegne in sofferenza fuori dalla cerchia dei Navigli ... msn.com
Milano, la carica dei 150mila turisti in arrivo per il ponte del 2 giugnoIl 60% arriverà da paesi stranieri. I francesi, seguiti da americani, austriaci e inglesi, sono i più presenti in città da inizio 2026 ... msn.com