Durante il ponte, circa 150.000 persone hanno visitato la città, secondo i dati ufficiali. I flussi turistici sono aumentati rispetto agli anni precedenti, mantenendo una tendenza positiva anche in presenza di tensioni geopolitiche. Nonostante l’afflusso di visitatori, i negozi di vicinato continuano a registrare cali di vendite e difficoltà di sostentamento. I numeri relativi al turismo sono stati raccolti dall’ente locale e si riferiscono ai dati di afflusso nel periodo di maggiore affluenza.

Milano – Flussi di turisti che aumentano e resistono anche ai terremoti geopolitici, con numeri in crescita dall’anno di Expo - al netto dello stop obbligato dalla pandemia - e affari in crescita per l’indotto. Il commercio di vicinato che invece soffre per una crisi che si trascina da anni, con negozi nei quartieri e nell’hinterland costretti ad abbassare le saracinesche. Luci e ombre nel sistema del commercio milanese, fotografate dai report su un mondo in evoluzione. Partendo dalle luci, secondo gli ultimi dati del Centro studi della Confcommercio si avvicinano a 150mila i visitatori previsti a Milano nel ponte del 2 giugno (il 60% stranieri), che arriveranno a 764mila considerando tutto il mese di giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turismo, flussi record: in 150mila per il ponte. Ma non si ferma la crisi dei negozi di vicinato

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