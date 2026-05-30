Sono circa 150 mila i turisti attesi a Milano durante il ponte del 2 giugno, con il 60% proveniente da altri paesi. La maggior parte delle visite si concentrerà in città e nelle zone turistiche, portando un afflusso significativo di visitatori nel periodo.

Si avvicinano a 150 mila (149.300) i visitatori previsti a Milano in questo ponte del 2 giugno. Il 60% stranieri. Lo stima il Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza (dati Cities Analytics). I visitatori previsti a Milano in città per l'intero mese di giugno sono oltre 764mila. Nei primi quattro mesi dell'anno Milano ha avuto quasi 2.600.000 visitatori. MILANO 28 MAGGIO 2026 CALDO E AFA A MILANO NELLA FOTO IL CAMERIERE DI UN BAR DI PIAZZA DEL DUOMO A MILANO AZIONA UN VENTILATORE CON NEBULIZZATORE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI FOTO ROBY BETTOLINI Fra gli stranieri la maggior parte è arrivata da Francia (11,9%), USA (11,8%), Austria e Regno Unito (entrambi al 10,5%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, la carica dei 150mila turisti in arrivo per il ponte del 2 giugno

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