Il Milan ha deciso di vendere Rafael Leao, anche se il contratto è valido fino al 2028. La scelta è stata motivata da problemi caratteriali e dalla volontà di cedere il giocatore al Manchester United. La dirigenza ha ritenuto che le difficoltà comportamentali abbiano influito sulla decisione di non includerlo nelle prossime partite. La trattativa con il club inglese è in fase avanzata.

? Punti chiave Perché la dirigenza milanista ha deciso di vendere nonostante il contratto 2028?. Come hanno influito i problemi caratteriali sulla decisione di lasciarlo fuori?. Quali sono le cifre che il Milan pretende dal Manchester United?. Perché il giocatore ha rifiutato categoricamente le offerte dei club turchi?.? In Breve Contratto in scadenza giugno 2028 e statistiche di 10 reti e 3 assist.. Rifiuto netto di offerte da parte di Fenerbahce e Galatasaray.. Esclusione del giocatore dall'ultima convocazione decisiva della stagione.. Tentativi di vendita falliti con Arsenal e Barcellona.. Il Milan spinge per la cessione di Rafael Leao: il portoghese punta al Manchester United. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, via libera per Leao: il portoghese punta al Manchester United

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Milan - Il Manchester United vuole Leao

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