Il portoghese potrebbe lasciare il club per trasferirsi al Manchester United. La sua intenzione di cambiare squadra si lega alla mancanza di qualificazione alla Champions League, che lo ha motivato a cercare nuove opportunità. La concorrenza di club inglesi, tra cui il Manchester United, ha superato quella di Galatasaray e Fenerbahce. La trattativa è in corso, con il giocatore che valuta le offerte e le possibilità di trasferimento.

? Domande chiave Quali club inglesi hanno superato la concorrenza di Galatasaray e Fenerbahce? Perché la mancata Champions League ha spinto Leao a cercare l'addio? Come cambierà la struttura tattica del Milan senza il suo fuoriclasse? Chi sono le squadre pronte a offrire cifre record per il portoghese??? In Breve Leao ha segnato 80 reti ufficiali in sette anni con il Milan. Il giocatore ha escluso trasferimenti in Turchia verso Galatasaray o Fenerbahce. L'attaccante ha espresso interes . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leao verso l’addio? Il portoghese sogna il Manchester United

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leao lascia il Milan? Osservatori del Manchester United a San Siro domenica, fissato il prezzo per la partenza del portogheseDomenica a San Siro si è svolto il match tra Milan e Juventus, con gli osservatori del Manchester United presenti tra il pubblico.

Milan, addio Leão a prezzo di saldo: spunta il Manchester United con una contropartita superDopo l'ultima partita disputata contro il Cagliari, si fanno insistenti le voci di un possibile trasferimento di Rafael Leão.

Temi più discussi: Milan, Leao ai titoli di coda: maglietta contro i tifosi sui social, il futuro tra United e Fenerbahçe; Leao via dal Milan? Indizio sul futuro che 'anticipa' addio, ultime news mercato; Leao e il Milan ai titoli di coda: 5 squadre sul portoghese; Leao, perché può essere addio al Milan: le big interessate e il futuro da scrivere dopo il Mondiale.

. @acmilan, addio @RafaeLeao7 a prezzo di saldo: spunta il Manchester United con una contropartita super - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #transfers x.com

[PBP] Il Manchester United è genuinamente interessato a Leao. reddit

Leao-Manchester United, ora c’è anche l’annuncio: addio vicino al MilanRafael Leao è pronto a dire addio al Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante portoghese che, con ogni probabilità, sarà ceduto per permettere al club meneghino di fare cassa. Leao vici ... calciomercato.it

Leao verso il Manchester? Rafa ammette: Guardo molto la Premier e soprattutto lo United..Queste le parole di Rafael Leao direttamente da un podcast inglese in cui si parla di Premier League e di Manchester United ... milannews.it