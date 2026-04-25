Leao lascia il Milan? Osservatori del Manchester United a San Siro domenica fissato il prezzo per la partenza del portoghese

Domenica a San Siro si è svolto il match tra Milan e Juventus, con gli osservatori del Manchester United presenti tra il pubblico. Durante l'incontro, si è parlato anche della possibile partenza di Rafael Leao dal club rossonero in vista della prossima sessione di mercato estiva. È stato fissato un prezzo per il trasferimento del giocatore portoghese, che potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane.

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