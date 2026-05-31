Milan senza dirigenti la FIGC telefona in sede! Reminder per la scadenza del 16 giugno ecco cos’è successo

La FIGC ha chiamato la sede del Milan per ricordare la scadenza del 16 giugno. La società è attualmente senza dirigenti e si attendeva un promemoria sulla data limite. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alla conversazione o alle eventuali conseguenze di questa comunicazione. La scadenza si avvicina e il club dovrà probabilmente adottare le misure necessarie prima di quella data.

Milan senza dirigenti, la FIGC ha effettuato una telefonata in sede per ricordare la scadenza del 16 giugno, i dettagli. Il momento storico che sta attraversando il Milan è senza dubbio tra i più complessi e delicati della sua storia recente. Attualmente, il club rossonero si trova in una situazione di vuoto dirigenziale assoluto, apparendo come una realtà calcistica letteralmente senza né capo né coda. In mezzo a questo scenario, regna un mare magno di incertezza e malcontento che preoccupa non poco la tifoseria e gli addetti ai lavori. Le recenti decisioni della proprietà hanno azzerato l’intero organigramma sportivo: sono stati infatti licenziati in blocco l’Amministratore Delegato, il Direttore Tecnico, il Direttore Sportivo e l’allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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