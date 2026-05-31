Clamoroso Milan arriva la telefonata della FIGC | Scadenza il 16 giugno attenti a cosa rischiate

Da pianetamilan.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La FIGC ha contattato il Milan, ricordando che l’iscrizione alla Serie A deve essere completata entro il 16 giugno. La comunicazione è arrivata mentre la società si trova senza una dirigenza ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze in caso di mancato rispetto della scadenza. La società ha tempo fino a quella data per adempiere alle procedure richieste per la partecipazione al campionato.

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