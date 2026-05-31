La FIGC ha contattato il Milan, ricordando che l’iscrizione alla Serie A deve essere completata entro il 16 giugno. La comunicazione è arrivata mentre la società si trova senza una dirigenza ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze in caso di mancato rispetto della scadenza. La società ha tempo fino a quella data per adempiere alle procedure richieste per la partecipazione al campionato.

Il caos societario in cui è precipitato il Milan dopo la clamorosa epurazione di massa rischia di travalicare i confini del campo e trasformarsi in un clamoroso rebus burocratico. La sconfitta interna contro il Cagliari (1-2) del 24 maggio, costata la qualificazione alla prossima Champions League, ha innescato la reazione a catena del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, che il giorno successivo ha licenziato in tronco Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri. Tuttavia, il vuoto di potere generatosi a Casa Milan ha fatto scattare un campanello d'allarme ai vertici istituzionali del calcio italiano. Come... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Clamoroso Milan, arriva la telefonata della FIGC: “Scadenza il 16 giugno, attenti a cosa rischiate”

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