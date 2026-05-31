Milan senza Champions | ecco la lista dei 5 intoccabili e il big da 60 milioni che può partire

Da pianetamilan.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan non si qualifica alla Champions League e questa situazione influenza il mercato estivo. La società ha identificato cinque giocatori considerati intoccabili, tra cui il portiere e un difensore. Inoltre, potrebbe essere messo in vendita un calciatore valutato circa 60 milioni di euro. La lista dei cinque nomi è stata comunicata dalla proprietà, mentre il portiere e il difensore sono tra i principali obiettivi di mercato.

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In attesa che il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, sciolga le riserve sul nuovo management rossonero, il Milan deve fare i conti con la dura realtà economica. La mancata qualificazione alla prossima Champions League impone una drastica revisione dei piani di calciomercato per la stagione 2026-2027. Con gli addii ormai probabili di Luka Modric (mancato rinnovo) e Adrien Rabiot (direzione Napoli), la rosa subirà una profonda metamorfosi tra cessioni dolorose e pilastri da cui ripartire. Il vuoto societario e l'addio di Massimiliano Allegri rischiano di innescare un effetto domino anche sui calciatori teoricamente blindati da contratti a lungo termine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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