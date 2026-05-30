Il club ha annunciato la nomina di un nuovo dirigente che prenderà il posto di Furlani nella gestione societaria. Questa decisione segue un periodo di riorganizzazione che ha coinvolto l’intera dirigenza. La scelta è stata fatta dal nuovo proprietario, che ha deciso di affidare la guida del club a questa figura. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni. La nomina rappresenta il primo passo nella ricostruzione dell’organigramma del club.

Il terremoto societario che ha azzerato l’organigramma del Milan sta per esaurire la sua fase più acuta con la nomina della nuova figura di riferimento per la gestione del club. Gerry Cardinale ha deciso di affidare le chiavi della società a Massimo Calvelli, l’uomo scelto per raccogliere la pesante eredità dell’esonerato Giorgio Furlani. La svolta è maturata nelle ultime ore sull’asse New York-Milano, dove i vertici di RedBird stanno ridisegnando la catena di comando per colmare il vuoto di potere e far partire ufficialmente la programmazione della prossima stagione sportiva. I dettagli di questa vera e propria ristrutturazione aziendale sono stati rivelati dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto in un video di approfondimento sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La scalata di Massimo Calvelli nel Milan del futuro: Cardinale ha scelto il sostituto di Furlani

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